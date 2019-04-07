Kim Milyoner Olmak İster 816. bölüm soru ve cevapları | Yaşlı kadın öyle bir soruda elendi ki...

Murat Yıldırım'ın sunduğu dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne, ilerleyen yaşına rağmen bildiği sorularla 30.000 TL'lik soruya kadar gelen yarışmacı damga vurdu.