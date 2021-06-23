Müge Anlı canlı yayında hüngür hüngür ağladı Büyükşen cinayetinde Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi! Milyonları ağlattı
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 3 Eylül 2018 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katili ya da katilleri aranıyor. Müge Anlı 23 Haziran canlı yayınında anne ve babasının katilini arayan Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Başta Müge Anlı olmak üzere hem stüdyodakiler hem de ekran başındakiler hüngür hüngür ağladı.
23.06.2021 12:45
- Son Güncelleme: 23.06.2021 12:52
Kamuoyunca mehir cinayeti olarak yer eden olayla ilgili gelişmeler merak ediliyor. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor.
MİLYONLARI AĞLATTI
ATV'nin sevilerek izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Büyükşen çiftinin cinayetinde oğul Osman Büyükşen'in konuşması herkesi ağlattı. Müge Anlı'nın da duygulandığı görüldü.
Osman Büyükşen babamın kanı yerde kaldı diyerek çileden çıktı. Savcının da kendisi ile ilgilenmediğini anlatan Osman Büyükşen'in konuşması herkese gözyaşı döktürdü.
Karakolda kendisine raporların jandarma tarafından yüzüne fırlatıldığını anlatan Osman Büyükşen yeter artık diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı'na seslenen Osman B. savcıyı ve jandarmayı şikayette bulundu.