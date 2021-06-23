Müge Anlı canlı yayında hüngür hüngür ağladı Büyükşen cinayetinde Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi! Milyonları ağlattı

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 3 Eylül 2018 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katili ya da katilleri aranıyor. Müge Anlı 23 Haziran canlı yayınında anne ve babasının katilini arayan Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Başta Müge Anlı olmak üzere hem stüdyodakiler hem de ekran başındakiler hüngür hüngür ağladı.

23.06.2021 12:45 - Son Güncelleme: 23.06.2021 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





