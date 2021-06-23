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Atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor

Atv'de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor… Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Leyla Feray ve Aras Aydın, Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı ile atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte zengin oyuncu kadrosu ve başarılı hikayesiyle şimdiden izleyicileri heyecanlandıran İkimizin Sırrı hakkında detaylar…

23.06.2021 17:37 - Son Güncelleme: 23.06.2021 17:45
Atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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Atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor

Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı'nın çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı. Yapımcı ve oyuncuların sette bir araya geldiği ilk çekimi tüm ekip birlikte pasta keserek kutladı.

Atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor

Başrol oyuncuları Leyla Feray ve Aras Aydın, yapılan kutlamada sette bir aile ortamı oluştuğunu dile getirdiler.

Atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor.

Atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor

Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.