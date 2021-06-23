Atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor

Atv'de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! İkimizin Sırrı gümbür gümbür geliyor… Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Leyla Feray ve Aras Aydın, Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı ile atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte zengin oyuncu kadrosu ve başarılı hikayesiyle şimdiden izleyicileri heyecanlandıran İkimizin Sırrı hakkında detaylar…

23.06.2021 17:37 - Son Güncelleme: 23.06.2021 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





