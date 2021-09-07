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Ferit’in feryadı! Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yürek burktu: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, onuncu bölümüyle 6 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Soluksuz izlenen bölümün ardından Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Ferit'in feryadı damga vururken "Beni bu enkazdan kim kurtaracak?" sorusu dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı...

07.09.2021 01:46 - Son Güncelleme: 07.09.2021 01:46
Ferit’in feryadı! Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yürek burktu: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile yayınlandığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 6 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ferit’in feryadı! Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yürek burktu: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?

Son bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başaran Kalp Yarası, "#BirSenVarsın" etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu.

Ferit’in feryadı! Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yürek burktu: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?

Peki Kalp Yarası 10. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Ferit’in feryadı! Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yürek burktu: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?

KALP YARASI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.

Ferit’in feryadı! Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yürek burktu: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?

Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

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