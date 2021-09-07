Ferit’in feryadı! Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yürek burktu: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, onuncu bölümüyle 6 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Soluksuz izlenen bölümün ardından Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Ferit'in feryadı damga vururken "Beni bu enkazdan kim kurtaracak?" sorusu dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı...
07.09.2021 01:46
- Son Güncelleme: 07.09.2021 01:46
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile yayınlandığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 6 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı.
Son bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başaran Kalp Yarası, "#BirSenVarsın" etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu.