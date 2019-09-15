Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana'nın 11. bölümüne damga vuran Osmanlı sorusu! Lale Devri, Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönem adıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana yeni gününde ve saatinde 14 Eylül 2019 Cumartesi günü 11. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile sevenlerini yine ekran başına kilitledi.



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