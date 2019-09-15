Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana'nın 11. bölümüne damga vuran Osmanlı sorusu! Lale Devri, Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönem adıdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana yeni gününde ve saatinde 14 Eylül 2019 Cumartesi günü 11. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile sevenlerini yine ekran başına kilitledi. Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana yarışmasının 11. bölümünde izleyicilerin merakla araştırdığı bir soru soruldu. Yarışmacılara "Lale Devri, Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönem adıdır?" sorusu soruldu. İşte Güven Bana'ya damga vuran 'Lale Devri' sorusu ve cevabı...
15.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 15.09.2019 07:54
ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana yeni gününde ve saatinde 14 Eylül 2019 Cumartesi günü 11. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile sevenlerini yine ekran başına kilitledi.
GÜVEN BANA 11. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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