Kim Milyoner Olmak İster'deki Arda Ayten'in 1 milyonluk sorusu ne zaman yayınlanacak? İşte o sorunun yanıtı

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 834. bölümünde genç yarışmacı Arda Ayten, yarışmaya damgasını vurmuştu. Genç yarışmacı, 125 bin ve 250 bin lira değerindeki soruları joker kullanmadan bilerek 1 milyon değerinde soruya ulaştı. Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Peki ama Arda Ayten'in Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk sorusu ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezonda yeni sunucusu ile ekranlara gelecek Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili merak edilen detay...

20.09.2019 07:42 - Son Güncelleme: 20.09.2019 07:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





