Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları

Her bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, dün yayınlanan özel bölümüyle de çok konuşuldu. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne Manchester City ile alakalı sorulan bir futbol sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 12 Haziran özel bölümü soru ve cevapları...