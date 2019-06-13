Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları
Her bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, 12 Haziran'da yayınlanan özel bölümüyle de çok konuşuldu. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümüne, Manchester City'nin kalecisi Bert Trautmann hakkında sorulan futbol sorusu damga vurdu. Soruda "1956 FA CUP finalinde Manchester City'nin kalesisi Bert Trautmann, maçın son 17 dakikasında neresi kırılmasına rağmen maça devam etmiş ve takımı şampiyon olmuştur? denildi. İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran anlar ve yarışmanın soru ve cevapları…
13.06.2019 09:35
- Son Güncelleme: 13.06.2019 09:37
Her bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, dün yayınlanan özel bölümüyle de çok konuşuldu. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne Manchester City ile alakalı sorulan bir futbol sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 12 Haziran özel bölümü soru ve cevapları...
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