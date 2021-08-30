Çukurova’da büyük olay! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: "Ne oldum değil ne olacağım demeliymiş meğer insan..."

Ekranda olduğu üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu için çalışmalarını aylardır sürdüren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli olarak Adana coğrafyasında uzun yıllardır devam eden birçok hikayenin içinde yerini alacak.