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Çukurova’da büyük olay! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: "Ne oldum değil ne olacağım demeliymiş meğer insan..."

Yapımını TIMS&amp;B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv ekranının efsane dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. sezon 1. bölüm fragmanı ise şimdiden izleyicileri heyecanlandırdı. 103. bölümle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanına "Ne oldum değil, ne olacağım demeliymiş meğer hep insan..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm fragmanı...

30.08.2021 22:12 - Son Güncelleme: 30.08.2021 22:14
Çukurova’da büyük olay! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: Ne oldum değil ne olacağım demeliymiş meğer insan...

atv ekranının efsane dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edildi. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. sezon 1. bölüm fragmanıyla ise nefes kesti.

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Çukurova’da büyük olay! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: Ne oldum değil ne olacağım demeliymiş meğer insan...

Öte yandan dizinin yeni sezonuna dahil olan İbrahim Çelikkol da merakla beklenen bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.

Çukurova’da büyük olay! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: Ne oldum değil ne olacağım demeliymiş meğer insan...

İBRAHİM ÇELİKKOL FIRTINASI ESECEK!
Ünü dünyayı sarmış isimlerden biri olan İbrahim Çelikkol, izleyicinin 3 sezondur zirveden indirmediği diziye yeni bir heyecan getirecek.

Çukurova’da büyük olay! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: Ne oldum değil ne olacağım demeliymiş meğer insan...

Başarılı oyuncu, Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak.

Çukurova’da büyük olay! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: Ne oldum değil ne olacağım demeliymiş meğer insan...

Ekranda olduğu üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu için çalışmalarını aylardır sürdüren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli olarak Adana coğrafyasında uzun yıllardır devam eden birçok hikayenin içinde yerini alacak.

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