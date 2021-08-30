Çukurova’da büyük olay! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon fragmanı nefes kesti: "Ne oldum değil ne olacağım demeliymiş meğer insan..."
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv ekranının efsane dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. sezon 1. bölüm fragmanı ise şimdiden izleyicileri heyecanlandırdı. 103. bölümle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanına "Ne oldum değil, ne olacağım demeliymiş meğer hep insan..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm fragmanı...
30.08.2021 22:12
- Son Güncelleme: 30.08.2021 22:14
atv ekranının efsane dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edildi. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. sezon 1. bölüm fragmanıyla ise nefes kesti.
Ekranda olduğu üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu için çalışmalarını aylardır sürdüren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli olarak Adana coğrafyasında uzun yıllardır devam eden birçok hikayenin içinde yerini alacak.