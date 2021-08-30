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Ece Üner'in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'in ağzı açık kaldı, duydukları karşısında nutku tutuldu! Yeni sezonda Ece Üner'in sunumuyla ekrana gelen Ece Üner ile Susma'da yaşananlar şaşkınlık verdi. Genelde Müge Anlı'nın programlarında yaşanan ilginç olaylara benzer bir olay da Ece Üner'de yaşandı. Adnan Bey, karısının, kendi öz babasıyla cinsel birliktelik yaşadığını ve çocuklarının da babasından olduğunu iddia etti. Adnan Bey'in açıklamaları herkesi şoke etti.

30.08.2021 11:52 - Son Güncelleme: 30.08.2021 11:52
Ece Üner’in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım

ECE ÜNER'İN NUTKU TUTULDU!

Ece Üner ile Susma programında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Programa katılan Adnan Bey karısının, kendi öz babasıyla cinsel birliktelik yaşadığını ve çocuklarının da babasından olduğunu iddia etti. Adnan Bey'in açıklamaları herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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Ece Üner’in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım

Mağdur olduğunu söyleyen Adnan bey, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı; eşi ve öz babasını kendi evinde ilişkiye girerken yakaladığını iddia etti. Adnan beyin aktardıklarına göre geçtiğimiz sene babası evlerine misafirliğe geldi ve 5 çocuğu ve eşi bir odada, babası da başka bir odada yattı.

Ece Üner’in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım

"20 YILDIR SÜRÜYORMUŞ!"
Gece 2 gibi tuvalette kalktığında eşinin uyuduğu odanın ışığını açık gören Adnan Bey babasını ve eşini ilişkiye girerken yakaladı. Bu sırada çocuklar da aynı odada uyuyordu.

Ece Üner’in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım

"BABAM VE EŞİMİ İLİŞKİYE GİRERKEN BASTIM"

Programa katılan, 5 çocuğu olduğunu ifade eden Adnan Bey, eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını söyledi. Eşinin de bu durumu itiraf ettiğini de ekledi.

Ece Üner’in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım

Adnan Bey eşinin çocuklarının 2'sinin kayınpederinden olduğunu, bu ilişkinin Adnan bey askerdeyken başladığını ve 20 yıldır da sürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Ece Üner’in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım

Adnan bey 5 çocuğuna da DNA testi yapılmasını istedi.

Ece Üner’in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım

ECE ÜNER'İN AĞZI AÇIK KALDI
Ece Üner yaşananları dinlerken ise şoke oldu ve "Bu iddiayı duyduğum anda söyleyecek kelimem yoktu. Olayın mağduru öyle şeyler anlatıyor ki inanmamak elde değil. Herkesi şoke edecek iddialar. Bu iddiaları duyunca tansiyonum oynadı" dedi.

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