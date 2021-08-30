Ece Üner'in ağzı açık kaldı duydukları karşısında nutku tutuldu! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Mağdur olduğunu söyleyen Adnan bey, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı; eşi ve öz babasını kendi evinde ilişkiye girerken yakaladığını iddia etti. Adnan beyin aktardıklarına göre geçtiğimiz sene babası evlerine misafirliğe geldi ve 5 çocuğu ve eşi bir odada, babası da başka bir odada yattı.