Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde kardeşleri...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından birisi olan Kurtlar Vadisi dizisi halen heyecanla takip ediliyor. Kurtlar Vadisi'nin ikinci sezonunda yani 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendirmişti. Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş. Dizide Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca, Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.

06.04.2021 19:10 - Son Güncelleme: 06.04.2021 19:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





