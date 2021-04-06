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Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde kardeşleri...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından birisi olan Kurtlar Vadisi dizisi halen heyecanla takip ediliyor. Kurtlar Vadisi'nin ikinci sezonunda yani 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendirmişti. Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş. Dizide Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca, Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.

06.04.2021 19:10 - Son Güncelleme: 06.04.2021 19:13
Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde kardeşleri...

Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde kardeşleri oynamış. Gürkan Uygun tarafından canlandırılan Memati Baş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakterleri halen efsane olarak anılıyor. Dizide yıllar sonra bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin 44. bölümünde Çakır ameliyathanedeyken Memati'nin cezaevinde Çakır'la tanıştığı sahnede oynayan isimler bakın kim çıktı.

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Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde kardeşleri...

44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendiren sahnelerden olmuştu.

Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde kardeşleri...

Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş.

Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde kardeşleri...

Bu sahnede Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca oynamıştır.

Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde kardeşleri...

Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.