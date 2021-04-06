Kuruluş Osman 53. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?

HAZAL HATUN YAKALANIYOR!

Deşifre olduğunu öğrenen Dündar Bey ise İnegöl Kalesi'ne ver burada Nikola'ya sığınır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i Dündar Bey'in deşifre olmasıyla telaşlanır ve kendilerinden yardım isteyen Hazal Hatun ile birlikte yakalanıp obaya getirilirler.