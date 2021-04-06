Kuruluş Osman 53. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında Osman Bey'in "Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acımızı içinize gömün. İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir" sözleri gerilimi arttırıyor. Malhun Hatun'un babası Umur Bey'e "Osman Bey'in yükünü hafifleteceğimizi umut etmişti. Bizden umudu vardı" sözleri dikkat çekerken Gündüz Bey emmisinin ihaneti karşısında "Öldüğün gün bayramımız olacak emmi!" diyerek tehditler savuruyor. Peki 7 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Kuruluş Osman 53. bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte Kuruluş Osman 53. bölümünde yaşanacak olaylar…
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında Osman Bey'in "Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acımızı içinize gömün. İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir" sözleri gerilimi arttırıyor. Malhun Hatun'un babası Umur Bey'e "Osman Bey'in yükünü hafifleteceğimizi umut etmişti. Bizden umudu vardı" sözleri dikkat çekerken Gündüz Bey emmisinin ihaneti karşısında "Öldüğün gün bayramımız olacak emmi!" diyerek tehditler savuruyor. Peki 7 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Kuruluş Osman 53. bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte Kuruluş Osman 53. bölümünde yaşanacak olaylar…
06.04.2021 11:08
- Son Güncelleme: 06.04.2021 11:41
KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Osman Bey, Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşmasının ardından ihanetini öğrendiği amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Osman Bey, bir yandan Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösterirken diğer yandan amcası Dündar Bey'in bulunması için talimat verir.
NİKOLA SÖĞÜT'E SALDIRI PLANLIYOR!
Nikola, Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek harekete geçer ve Söğüt'e saldırı planlar. Nikola, Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Bu sırada kendi stratejisini kuran Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için plan yapar.