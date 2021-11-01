Müge Anlı bunca yıl her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü 'cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı' Duyan küçük dilini yuttu
Atv Müge Anlı canlı yayına katılan ve eski sevgilisinin, erkek kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü hatta kokmasın diye her gün yıkadığını ve parfüm sıktığını ileri süren Fatma Karadağ, bugün canlı yayında öyle ifadeler kullandı ki dizi-filmlerde görüp, duyabileceğiniz cinsten... Fatma Karadağ, kardeşinin cesedi tuvaletteyken Cemal Durmaz'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Hem Müge Anlı'nın hem de stüdyodakiler duydukları karşısında küçük dilini yuttu.
Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok ifadeler kullandı...
Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.
Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMiŞLER
Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı.