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Müge Anlı bunca yıl her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü 'cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı' Duyan küçük dilini yuttu

Atv Müge Anlı canlı yayına katılan ve eski sevgilisinin, erkek kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü hatta kokmasın diye her gün yıkadığını ve parfüm sıktığını ileri süren Fatma Karadağ, bugün canlı yayında öyle ifadeler kullandı ki dizi-filmlerde görüp, duyabileceğiniz cinsten... Fatma Karadağ, kardeşinin cesedi tuvaletteyken Cemal Durmaz'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Hem Müge Anlı'nın hem de stüdyodakiler duydukları karşısında küçük dilini yuttu.

01.11.2021 16:48 - Son Güncelleme: 01.11.2021 16:48
Müge Anlı bunca yıl her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü ’cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı’ Duyan küçük dilini yuttu

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok ifadeler kullandı...

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Müge Anlı bunca yıl her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü ’cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı’ Duyan küçük dilini yuttu

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.

Müge Anlı bunca yıl her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü ’cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı’ Duyan küçük dilini yuttu

Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti.

Müge Anlı bunca yıl her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü ’cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı’ Duyan küçük dilini yuttu

Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

Müge Anlı bunca yıl her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü ’cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı’ Duyan küçük dilini yuttu

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMiŞLER

Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı.

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