Kim Milyoner Olmak İster'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine sorulan soruya verdiği yanıt şoke etti!
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Milyoner'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine sorulan 'Eti çekirdeğinden kolayca ayrılan şeftaliye verilen ad nedir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkes şoke etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...
01.11.2021 01:34
- Son Güncelleme: 01.11.2021 01:35