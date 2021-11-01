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Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben Züleyha'ya aşık oldum...

Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği dizinin fragmanında beklenen oldu ve Hakan, Züleyha'ya olan aşkını itiraf etti. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Hakan Gümüşoğlu'nun "Ben Züleyha'ya aşık oldum..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı...

01.11.2021 23:12 - Son Güncelleme: 01.11.2021 23:19
Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben Züleyha’ya aşık oldum...

Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Hakan Gümüşkaya'nın "Ben Züleyha'ya aşık oldum..." sözleri damga vurdu.

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Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben Züleyha’ya aşık oldum...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', geçen hafta Perşembe günü 110'uncu bölümüyle ekrana geldi.

Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben Züleyha’ya aşık oldum...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Hakan'ın Züleyha'ya olan duyguları yoğunlaştı.

Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben Züleyha’ya aşık oldum...

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 110'uncu bölümü #KaçınılmazGerçek etiketiyle gündem oldu.

Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben Züleyha’ya aşık oldum...

ZÜLEYHA KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
Hakan ile çıktığı İzmir yolculuğunun ardından yaşadığı ıstıraplardan kurtulan Züleyha, adeta yeniden doğdu. Demir'den boşanmaya karar veren Züleyha'nın seçtiği yol ise Çukurova halkını şaşkınlığa sürükledi.

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