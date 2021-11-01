Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben Züleyha’ya aşık oldum...

Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Hakan Gümüşkaya'nın "Ben Züleyha'ya aşık oldum..." sözleri damga vurdu.