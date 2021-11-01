Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben Züleyha'ya aşık oldum...
Aşk bacayı sardı ilk itiraf geldi! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği dizinin fragmanında beklenen oldu ve Hakan, Züleyha'ya olan aşkını itiraf etti. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Hakan Gümüşoğlu'nun "Ben Züleyha'ya aşık oldum..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı...
Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 111. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Hakan Gümüşkaya'nın "Ben Züleyha'ya aşık oldum..." sözleri damga vurdu.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', geçen hafta Perşembe günü 110'uncu bölümüyle ekrana geldi.
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Hakan'ın Züleyha'ya olan duyguları yoğunlaştı.
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 110'uncu bölümü #KaçınılmazGerçek etiketiyle gündem oldu.