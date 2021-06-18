Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…
Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 18. bölümüyle sezon finali yapıyor. Yayınladığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin sezon finali öncesi yayınlanan fragmanları ise heyecanı kat kat arttıdı. Son bölümde Tolga'nın sinsi planı yürekleri ağıza getirirken yayınlanan 18. bölüm fragmanında Kadir'in tutuklanması adeta şok etkisi yarattı. Peki Kardeşlerim 18. bölümde (sezon finali) neler yaşanacak? İşte detaylar…
18.06.2021 17:40
- Son Güncelleme: 18.06.2021 17:40