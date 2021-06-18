Vav TV İzle

Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 18. bölümüyle sezon finali yapıyor. Yayınladığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin sezon finali öncesi yayınlanan fragmanları ise heyecanı kat kat arttıdı. Son bölümde Tolga'nın sinsi planı yürekleri ağıza getirirken yayınlanan 18. bölüm fragmanında Kadir'in tutuklanması adeta şok etkisi yarattı. Peki Kardeşlerim 18. bölümde (sezon finali) neler yaşanacak? İşte detaylar…

18.06.2021 17:40 - Son Güncelleme: 18.06.2021 17:40
Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, 18. bölümüyle sezon finali yapıyor. Kısa süreliğine ekranlara veda eden dizinin sezon finali öncesi yayınlanan fragmanları ise nefes kesti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

Peki kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim'in 18. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

18. BÖLÜM ÖZETİ:
Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır.

Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır.

Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar.

Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar.

Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...