Hayat kardeşler için daha zor artık! Yeni bölüm bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim sezon finalinden ipuçları…

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, 18. bölümüyle sezon finali yapıyor. Kısa süreliğine ekranlara veda eden dizinin sezon finali öncesi yayınlanan fragmanları ise nefes kesti.

