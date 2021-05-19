Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Harika dağıttı Ömer teselliyi Kadir’de buldu "İyi ki senin kardeşinim!"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, nefes kesen fragmanlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanında Harika, Ömer ve Suzan ile yemek yediği masayı dağıtırken Kadir kardeşinin yanında durdu. Ömer'in "İyi ki senin kardeşinim!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı…

19.05.2021 00:57 - Son Güncelleme: 19.05.2021 01:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





