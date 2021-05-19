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Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Harika dağıttı Ömer teselliyi Kadir’de buldu "İyi ki senin kardeşinim!"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, nefes kesen fragmanlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanında Harika, Ömer ve Suzan ile yemek yediği masayı dağıtırken Kadir kardeşinin yanında durdu. Ömer'in "İyi ki senin kardeşinim!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı…

19.05.2021 00:57 - Son Güncelleme: 19.05.2021 01:08
Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Harika dağıttı Ömer teselliyi Kadir’de buldu İyi ki senin kardeşinim!

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Harika dağıttı Ömer teselliyi Kadir’de buldu İyi ki senin kardeşinim!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı.

Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Harika dağıttı Ömer teselliyi Kadir’de buldu İyi ki senin kardeşinim!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır.

Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Harika dağıttı Ömer teselliyi Kadir’de buldu İyi ki senin kardeşinim!

Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder.

Kardeşlerim 14. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Harika dağıttı Ömer teselliyi Kadir’de buldu İyi ki senin kardeşinim!

Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler.