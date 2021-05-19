Müge Anlı son bölümde şoke eden anlar! Seda Aksu eşinin amcasıyla kaçtı annesi canlı yayında bir anda yere yığıldı

Gülüş Aksu, eşinin hayatındaki kadının Seda Aksu olacağına hiç ihtimal vermediğini söyledi ve "Telefona baktığımda ikisi de aynı anda 'durum' paylaşmışlar ve aynı şeyi yazmışlardı paylaşımlarında." İfadelerini kullandı. Aksu, eşiyle daha önceki tartışmasını anlatarak, eşinin kendisine "Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın." dediğini söyledi. Şüphelerini kuvvetlendiğini anlatan Aksu, o dönem elinde delil olmadığını da sözlerine ekledi.