Müge Anlı son bölümde şoke eden anlar! Seda Aksu eşinin amcasıyla kaçtı annesi canlı yayında bir anda yere yığıldı
Müge Anlı son bölümde şoke eden anlar! Seda Aksu eşinin amcasıyla kaçtı annesi canlı yayında bir anda yere yığıldı! 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu'nun anne ve babası Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüme konuk oldu. 6 Mayıs'tan beri kızlarına ulaşamayan aile Seda Aksu'nun, eşinin amcasıyla birlikte kaçtığından şüphe ediyordu. Atv canlı yayınında kısa sürede bulunan Seda Aksu'nun kaçtığı kişiyi gören anne, ayağa kalktığı sırada baygınlık geçirdi. Kısa sürede müdehalede bulunulan annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Müge Anlı son bölümde şoke eden anlar! Seda Aksu eşinin amcasıyla kaçtı annesi canlı yayında bir anda yere yığıldı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Müge Anlı'nın programında 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu konusu ele alındı. Seda Aksu'nun ailesi, 6 Mayıs'tan beri ulaşılamayan çocuklarının, eşinin amcasıyla birlikte kaçtığından şüphe ediyordu. Müge Anlı'nın ekibi de Seda Aksu ile birlikte ortadan kaybolan Emir Aksu'nun Gülüş Aksu ile bir araya geldi.
Gülüş Aksu, eşinin hayatındaki kadının Seda Aksu olacağına hiç ihtimal vermediğini söyledi ve "Telefona baktığımda ikisi de aynı anda 'durum' paylaşmışlar ve aynı şeyi yazmışlardı paylaşımlarında." İfadelerini kullandı. Aksu, eşiyle daha önceki tartışmasını anlatarak, eşinin kendisine "Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın." dediğini söyledi. Şüphelerini kuvvetlendiğini anlatan Aksu, o dönem elinde delil olmadığını da sözlerine ekledi.
"Bizim mutfak balkonumuz ile Seda'nın annesinin mutfağının balkonu karşı karşıya." diyen Gülüş Aksu, bir gün şahit olduğu olayı anlattı ve "Emir elindeki çayı Seda'ya uzatıyordu. O an hiçbir şey yapamadım. Dondum kaldım." diye konuştu.
Gülüş Aksu'nun anlattıklarına göre, 6 Mayıs'ta önce Emir Aksu taksiyle evden uzaklaştı daha sonra ise Seda Aksu ortadan kayboldu. Aile üyeleri de ikilinin birlikte kaçtıklarını fark etmiş oldu. Gülüş Aksu, o günün sabahını da şöyle anlatıyor:
"Kalktım ki yatakta yok. Biçer için Tokat'a gittiğini söylediği bir mesaj atmış bana. Oradan da Malatya'ya geçeceğim, sakın beni aramayın." yazmış. Önce Seda'yı aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. O anda Hayati ağabeyim aradı, Seda'nın eşi. "Emir nerede?" diye sordu. Tokat'a gittiğini söyleyince "Emir Tokat'a gitmiyor. Emir ve Seda ikisi birlikte gidiyorlar." dedi.