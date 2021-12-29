Destan 6. son bölüm reytinglerde yine zirveye yerleşti! Akkız kaçmak için hayatını ortaya koyduğu Gök Saray’a büyük bir sürprizle döndü
Ekranların yeni fenomeni Destan 6. son bölümüyle Atv ekranında izleyiciyle buluştu, gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #ÇiftBaşlıKurt etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan Destan, Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan son bölümde yaşananlar...
29.12.2021 12:32
- Son Güncelleme: 29.12.2021 12:45
YİNE ZİRVEDE!
Destan 6. son bölüm reytinglerde yine zirveye yerleşti! Akkız kaçmak için hayatını ortaya koyduğu Gök Saray'a büyük bir sürprizle döndü...
'Destan'ın altıncı bölümünde, Balamir'in nişan toyunda Alpagu Han'ı küçük düşürmesi üzerine taht kavgası alevlendi. Balamir, Kurultay'ın toplanmasını ve yeni kağan seçilmesi gerektiğini öne sürerken, Alpagu Han, boy beylerini yanına çekebilmek için saraydaki tüm kıymetli eşyaları hediye olarak dağıttı.