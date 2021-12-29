Destan 6. son bölüm reytinglerde yine zirveye yerleşti! Akkız kaçmak için hayatını ortaya koyduğu Gök Saray'a büyük bir sürprizle döndü...

'Destan'ın altıncı bölümünde, Balamir'in nişan toyunda Alpagu Han'ı küçük düşürmesi üzerine taht kavgası alevlendi. Balamir, Kurultay'ın toplanmasını ve yeni kağan seçilmesi gerektiğini öne sürerken, Alpagu Han, boy beylerini yanına çekebilmek için saraydaki tüm kıymetli eşyaları hediye olarak dağıttı.