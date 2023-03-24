Müge Anlı annesini buldu Dilek 23 yıl sonra duydukları karşısında gözyaşlarına boğuldu: "Bir kere daha yıktı beni"
Müge Anlı annesini buldu, Dilek 23 yıl sonra kavuşmayı beklerken duydukları karşısında gözyaşlarına boğuldu. ATV canlı yayınında bugün duygusal anlar yaşandı. Müge Anlı, Dilek'in 3 yaşından bu yana hiç görmediği annesini buldu. "Kızıma doğru düzgün bir hayat veremedim bu yüzden de başka bir çocuk dünyaya getirmedim. Kızımın hayatını bir başka çocukla paylaşmak istemedim" diyen annenin, kızıyla görüşmek istememesi herkesi şoke etti.
"BİR KERE DAHA YIKTI BENİ"
Müge Anlı annesini buldu Dilek 23 yıl sonra duydukları karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Müge Anlı'dan 23 yıl önce ayrı düştüğü annesi Emine Kurtlar'ın bulunması için yardım isteyen Dilek Hanım 20 günlükken ayrıldıklarını söyledi.
2 çocuk annesi Dilek; "Babam 1996'da annem Emine Kurtlar ile evlilik yapıyor. Bu evlilikten ben dünyaya gelmişim. Annem 20 günlükken bırakmış. Ama daha sonra tekrar gelip almış. Bana bakmak için çalışmak durumunda kalmış. O arada 2 buçuk yaşındaydım. Babam gelip beni ondan almış ve bir daha da anneme göstermemiş. Bir de annemin babama göstermek için beni ona getirdiği, ama babamın bir daha annemle görüştürmediği de söyleniyor. Hangisine inanacağımı ben de bilmiyorum" dedi.
"KOCAM OLACAK ADAM BANA KÖTÜ DAVRANDI"
"Kaçarak evlendik. Ailem geri dönmem için çabaladı. Beni tehdit etti. Fakat çok cahildim dönmedim. Daha sonra hamile kaldım ve Dilek dünyaya geldi. Kocam olacak adam bana çok kötü davranmaya başladı. Aileme kocamın bana kötü davrandığını anlattığım zaman da onlar beni geri kabul etmedi. Çocuğuma 3 yaşına kadar baktım. Fakat babası beni kandırdı. Kızımı benden alıp babaannesine verdi. Onu görmek için çok çabaladım, türlü yollar denedim; ama çocuğumu benden hep kaçırdı. Tehditlerinin ardı arkası kesilmedi.