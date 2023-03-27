Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike'nin mutlu gecesinde Cezayir'den Leyla'ya büyük sürpriz
Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike'nin mutlu gecesinde Cezayir'den Leyla'ya büyük bir sürpriz geliyor. Peki, Kurban Baba, Tatavlalı'nın sokaklardaki hakimiyetini kırabilecek mi? Firuze, Leyla ve Cezayir'in yakınlaşmasını nasıl karşılayacak? Ethem, daha sakin bir hayata geçebilmek için Cezayir'den icazet alabilecek mi? Tito, Sabit'ten intikam almak isterken kimi öldürmek zorunda kalacak? İşte detaylar...
27.03.2023 11:24 - Son Güncelleme: 27.03.2023 11:28
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir.
Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.