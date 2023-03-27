RAMAZAN İMSAKİYE
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Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike'nin mutlu gecesinde Cezayir'den Leyla'ya büyük sürpriz

Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike'nin mutlu gecesinde Cezayir'den Leyla'ya büyük bir sürpriz geliyor. Peki, Kurban Baba, Tatavlalı'nın sokaklardaki hakimiyetini kırabilecek mi? Firuze, Leyla ve Cezayir'in yakınlaşmasını nasıl karşılayacak? Ethem, daha sakin bir hayata geçebilmek için Cezayir'den icazet alabilecek mi? Tito, Sabit'ten intikam almak isterken kimi öldürmek zorunda kalacak? İşte detaylar...

27.03.2023 11:24 - Son Güncelleme: 27.03.2023 11:28
Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike’nin mutlu gecesinde Cezayir’den Leyla’ya büyük sürpriz

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike’nin mutlu gecesinde Cezayir’den Leyla’ya büyük sürpriz

Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike’nin mutlu gecesinde Cezayir’den Leyla’ya büyük sürpriz

Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.

Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike’nin mutlu gecesinde Cezayir’den Leyla’ya büyük sürpriz

Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike’nin mutlu gecesinde Cezayir’den Leyla’ya büyük sürpriz

Tatavlalı, Cezayir'le yakınlaşan Sabit'in artık kendisine faydası olmayacağını anlar. Bu nedenle Tito'ya ailesiyle ilgili ısrarla öğrenmek istediği bilgiyi verir ve Tito'ya geçmişte ailesini öldüren kişinin Sabit olduğunu söyleyerek Sabit'i Tito'nun hedefine oturtur.

Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike’nin mutlu gecesinde Cezayir’den Leyla’ya büyük sürpriz

Tito intikamını almak için Sabit'in oğlu Sait'i öldürmeye çalışırken karşısında ona engel olmaya çalışan hiç umulmadık birini bulur ve onu öldürür.

Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölümde düğün telaşı! Azamet ve Melike’nin mutlu gecesinde Cezayir’den Leyla’ya büyük sürpriz

Kurban Baba, Tatavlalı'nın sokaklardaki hakimiyetini kırabilecek mi? Firuze, Leyla ve Cezayir'in yakınlaşmasını nasıl karşılar? Ethem, daha sakin bir hayata geçebilmek için Cezayir'den icazet alabilecek mi? Tito, Sabit'ten intikam almak isterken kimi öldürmek zorunda kalacak?

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