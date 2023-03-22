Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba: "Cezayir’in kalbi sensin..."
Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümün ardıından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam 24. yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede gündemde yerini aldı.
22.03.2023 10:38 - Son Güncelleme: 22.03.2023 10:50
"CEZAYİR'İN KALBİ SENSİN..."
Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede, 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba...
Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE - TIKLA