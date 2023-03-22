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Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba: "Cezayir’in kalbi sensin..."

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümün ardıından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam 24. yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede gündemde yerini aldı.

22.03.2023 10:38 - Son Güncelleme: 22.03.2023 10:50
Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba: Cezayir’in kalbi sensin...

"CEZAYİR'İN KALBİ SENSİN..."

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede, 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba: Cezayir’in kalbi sensin...

Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba: Cezayir’in kalbi sensin...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba: Cezayir’in kalbi sensin...

CEZAYİR, LEYLA'YI KURTARDI!

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için harekete geçti. Amaç abisini öldüren kayıkçı ile ilgili bilgi öğrenmekti.

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba: Cezayir’in kalbi sensin...

Cezayir, Bassilius'un izini buldu fakat kaçışına engel olamadı. Bassilius bağlı olduğu şebekenin adamları tarafından deniz yoluyla İsrail'e kaçmak için yola çıktı.

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