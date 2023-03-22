Ben Bu Cihana Sığmazam 23. son bölümle yine zirvede! 24. yeni bölüm fragmanı ise bomba: "Cezayir’in kalbi sensin..."

Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE - TIKLA