Müge Anlı anne Mehtap Demir'in sözleriyle şaştı kaldı! Büyülü sucuk yiyen kız kuzenine kaçtı Müge Anlı dayanamadı espriyi patlattı
Müge Anlı, anne Mehtap Demir'in sözleriyle şaştı kaldı! 'Büyülü sucuk yiyen kız kuzenine kaçtı' iddiası Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şoke etti! Anne Mehtap Demir'in sözleri üzerine şaşkına dönen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı dayanamadı espriyi patlattı. İşte Müge Anlı'da 'bu nasıl iş?' dedirten büyülü sucuk olayı...
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Müge Anlı, Eren Can Demir'in annesi Mehtap Demir ve babası Cemil Demir'in stüdyoda olduğunu söyledi ve dün Pınar Hanım'ın bir telefon görüşmesi yaptığını, şikâyetinizi geri çekin dediklerini belirtti. Cemil Bey, kızın götürülmesi gibi bir durum olmadığını iddia ederek kendi oğlunun 19 yaşında olduğunu, askere gideceğini söyledi. Mehtap Hanım da Sinem'in kendisinin kalkıp İzmir'e geldiğini öne sürdü. Kemal Bey, gelen aile ne derse desin her şeyin yalan olduğunu iddia ederek dün Cemil Bey'in telefonda şikâyetinizi geri çekin, oğlumu alayım oradan dediğinden bahsetti.
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir konu işlenmeye başlandı. Annesi ve kardeşleriyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Sinem Asrak 25 Mayıs günü ortadan kayboldu. İddialara göre; 16 yaşındaki Sinem Asrak, 20 yaşındaki kuzeniyle kayıplara karıştı.