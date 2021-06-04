Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in son bölümüne Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi plan damga vurmuştu. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünde ise Kadir, kardeşine yapılanların hesabını sorarken Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalacak. İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

04.06.2021 18:38 - Son Güncelleme: 04.06.2021 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





