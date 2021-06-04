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Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in son bölümüne Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi plan damga vurmuştu. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünde ise Kadir, kardeşine yapılanların hesabını sorarken Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalacak. İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

04.06.2021 18:38 - Son Güncelleme: 04.06.2021 18:40
Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

Oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.

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Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

Cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin, yayınlanan 15. bölümü de yine seyirciden tam not aldı. Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın damga vurduğu son bölümün ardından meraklı bekleyiş başladı.

Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

Yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise izleyicinin heyecanını kat kat arttırdı. Peki Kardeşlerim 16. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

16. BÖLÜMDEN İPUÇLARI
Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır.

Kadir kardeşine yapılanların bedelini ağır ödetecek! İşte Kardeşlerim 16. bölümde yaşanacak olaylar…

Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz.