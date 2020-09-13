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Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? Yeşilçam filmleriyle tarihte yolculuk...

Yeşilçam'a damga vuran filmlerin başında tabii Kartal Tibet'in Tarkan filmleri geliyor... Günümüzde de pek çok eğlenceli skeçe konu olan 5 Tarkan filmi vardı. Tarkan: Gümüş Eyer, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Gümüş Eyer isimli çizgi romandan uyarlanan 1970 yapımı fantastik Türk filmi. Seri; Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Altın Madalyon, Tarkan: Güçlü Kahraman filmleriyle devam etti ve 1973 yılında son buldu. Kartal Tibet'in başrolde yer aldığı seride Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? İşte Yeşilçam'da tarihi bir yolculuk...

13.09.2020 13:38 - Son Güncelleme: 13.09.2020 13:44
Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? Yeşilçam filmleriyle tarihte yolculuk...

TARKAN GÜMÜŞ EYER NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarkan Gümüş Eyer filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirildi. Çekimlerin bir kısmı Yazılıkaya Midas Anıtı önünde ve çevresinde yapıldı.

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Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? Yeşilçam filmleriyle tarihte yolculuk...

TARKAN GÜMÜŞ EYER NE ZAMAN (KAÇ YILINDA) ÇEKİLDİ?

Tarkan Gümüş Eyer filminin çekimleri 1970 yılında yapıldı. Film, kurgunun ardından vizyona girdi ve Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri haline geldi.

Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? Yeşilçam filmleriyle tarihte yolculuk...

Yeşilçam mekanlarında tatlı bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? Yeşilçam filmleriyle tarihte yolculuk...
Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? Yeşilçam filmleriyle tarihte yolculuk...

ADIM ADIM YEŞİLÇAM

Yıllardır adeta film platosu olarak kullanılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı eski adıyla Harran, şimdiki ismiyle Kavalcık Köyü, Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yaptı.

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