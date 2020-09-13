Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? Yeşilçam filmleriyle tarihte yolculuk...
Yeşilçam'a damga vuran filmlerin başında tabii Kartal Tibet'in Tarkan filmleri geliyor... Günümüzde de pek çok eğlenceli skeçe konu olan 5 Tarkan filmi vardı. Tarkan: Gümüş Eyer, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Gümüş Eyer isimli çizgi romandan uyarlanan 1970 yapımı fantastik Türk filmi. Seri; Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Altın Madalyon, Tarkan: Güçlü Kahraman filmleriyle devam etti ve 1973 yılında son buldu. Kartal Tibet'in başrolde yer aldığı seride Tarkan Gümüş Eyer filmi nerede çekildi? İşte Yeşilçam'da tarihi bir yolculuk...
13.09.2020 13:38
- Son Güncelleme: 13.09.2020 13:44
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