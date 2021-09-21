Müge Anlı 21 Eylül 2021 tarihinde yaşanan ilginç olay! Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu, ekipler harekete geçti meğer...
Müge Anlı 21 Eylül 2021 tarihinde yaşanan ilginç olay! Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu, ekipler harekete geçti! 50 yaşındaki Türkan Günday, 'cenazeme kaç kişi katılır?' diye düşünerek sosyal medyadan ölüm ilanını verdi ve ortadan kayboldu. Yaklaşık bir aydır kendisinden hiçbir haber alınamayan Günday'ın çaresiz kalan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kardeşi Türkan'ın bir yıl önce boşandığını, evli olan Ersin Güneş ile aşk yaşadığını ve ikili arasında da sık sık kıskançlık tartışması çıktığını belirtti! Hayatından endişe eden Türkan Günday yayın sırasında bulundu, evden gidiş nedeni ise şaşkına çevirdi.
21.09.2021 13:45
- Son Güncelleme: 21.09.2021 13:52
Müge Anlı 21 Eylül 2021 tarihinde yaşanan ilginç olay! Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu, ekipler harekete geçti! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Türkan Günday, gündeme bomba gibi düştü.