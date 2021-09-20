Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hakan Gümüşoğlu’nun gergin anları!

ZÜLEYHA HANIMAĞALIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR!

Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır.