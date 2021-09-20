Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hakan Gümüşoğlu’nun gergin anları!
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Kerem Alışık'ın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına Betül'ün "Ben Fikret ile evleneceğim" sözleri damga vurdu. Öte yandan Azize'nin aile yemeğindeki sözleri İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu'na gergin anlar yaşattı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı...
20.09.2021 23:22
- Son Güncelleme: 21.09.2021 00:15
Yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırdı.
Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte son bölüm tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 104. bölümde neler yaşandı? İşte Peki Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm özeti...
Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE