Kim Milyoner Olmak İster'de ailesini reddeden yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'dan alkışlık cevap!
Kim Milyoner Olmak İster 847. bölümüyle dün yine milyonları Atv ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümde 7 yıllık avukat olduğunu belirten Buket Hanım, en büyük hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Programa geldiği ilk andan itibaren ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını ifade eden Buket Hanım, sözleriyle hem ekranları başındaki hem de Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda bulunan izleyicilerden büyük tepki aldı. Yaptığı açıklamayla stüdyodakilerin ağzını açık bırakan yarışmacıya İmirzalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya verdiği tepki Twitter'da TT oldu. İşte o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Buket Hanım sözleriyle izleyicileri çileden çıkardı. Kim Milyoner Olmak İster'de "Anneler de önce bizim kıymetimizi bilsinler" diyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği karşılık sosyal medyada gündem oldu. Programı izleyenler başarılı sunucuyu etiketleyerek mesaj yağmuruna tuttu.
"AİLEMLE TÜM BAĞIMI KOPARDIM"
7 yıllık avukat olduğunu söyleyen Buket Hanım, en büyük hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Programa geldiği ilk andan itibaren ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Buket Hanım, seyircilerin aklında soru işareti bıraktı. Kenan İmrizalıoğlu daha sonra Buket Hanım'a neden ailesiyle kan bağının olmadığını sordu. Yarışmacı, ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği için tüm bağını kopardığını söyledi.
STÜDYO BUZ KESTİ
Yaptığı açıklamayla stüdyodakilerin ağzını açık bırakan yarışmacıya İmrizalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Yarışmacının "Ben aile hukuku uzmanıyım yüzde doksanımız böyle maalesef" dedikten sonra başarılı sunucunun "Siz daha iyi bilirsiniz" sözleriyle stüdyo adeta buz kesti.