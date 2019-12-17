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Buse Varol-Alişan çifti Masterchef'e damgasını vurdu! MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin ünlü konukları geceye damgasını vurdu. Buse Varol-Alişan çiftiyle Demet Akalın-Okan Kurt çifti kıyasıya yarıştı. Alişan eşi Buse Varol'un hırsı gecenin en çok konuşulan yanı oldu. Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin 'Maldiv' sözü verdiği Masterchef gecesinde eleme adayı bakın kim oldu. İşte yaşananlar...

17.12.2019 11:39 - Son Güncelleme: 17.12.2019 11:50
Buse Varol-Alişan çifti Masterchef'e damgasını vurdu! MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde 'ünlü' sürprizi vardı. Alişan ve eşi Buse Varol, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a karşı kıyasıya bir yarışa girdi. Geceye damgasını vuran Demet Akalın ile Buse Varol oldu. Şefler torpil yapınca Buse Varol hayli bozuldu. Masterchef'te ilk eleme adayı da ortaya çıktı. İşte Masterchef'te yaşananlar.

Buse Varol-Alişan çifti Masterchef'e damgasını vurdu! MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te önce Demet Akalın- Okan Kurt çifti Alişan Buse Varol çiftine karşı takım oyunu için yarıştı. Takım kaptanlığı yarışında şefler Demet Akalın ve Okan Kurt'a torpil yaptı. Buse Varol ve Alişan'ın bozulduğu karar sonrası mavi takım kaptanlık önlüğü Demet Akalın'a verildi.

Buse Varol-Alişan çifti Masterchef'e damgasını vurdu! MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Şefler her iki takımında eşit olduğunu ancak Demet Akalın programın sıkı takipçisi olduğu için önlüğü hak ettiğini söylediler.

Buse Varol-Alişan çifti Masterchef'e damgasını vurdu! MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Kaptanlığı kapan Demet Akalın, ekip seçiminde yarışmayı ne kadar iyi takip ettiğini ortaya koydu. Takımına Batuhan, Cemre ve Alican'ı aldı. Buse Varol ise Ekin ve Güzide'yi tercih etti. Mavi takım Okan Kurt'un deyimiyle 'Şampiyonlar ligi takımı' gibi oldu.

Buse Varol-Alişan çifti Masterchef'e damgasını vurdu! MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

KAPTAN BULAŞIK YIKADI

Takım yarışında Demet Akalın kaptan olarak kendine bulaşıkçılık görevi verdi. Yarış sırasında ise bundan çok daha fazlasını yaptı. Cemre ile meyve tabağını hazırlayan Demet Akalın, et işini eşi Okan Kurt ile Alican'a verdi. Pilavı Batuhan'a veren Demet Akalın, zaman zaman ona laf dokundurmayı da ihmal etmedi.

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