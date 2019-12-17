Buse Varol-Alişan çifti Masterchef'e damgasını vurdu! MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

KAPTAN BULAŞIK YIKADI

Takım yarışında Demet Akalın kaptan olarak kendine bulaşıkçılık görevi verdi. Yarış sırasında ise bundan çok daha fazlasını yaptı. Cemre ile meyve tabağını hazırlayan Demet Akalın, et işini eşi Okan Kurt ile Alican'a verdi. Pilavı Batuhan'a veren Demet Akalın, zaman zaman ona laf dokundurmayı da ihmal etmedi.