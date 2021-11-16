Destan dizisi yayın tarihi belli oldu ilk bölümden ipuçları bir bir geliyor! İşte merakla beklenen Destan oyuncu kadrosu...
Destan dizisi yayın tarihi belli oldu, ilk bölümden ipuçları bir bir geliyor! Atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin 1. bölümden ilk görüntüleri gelmeye başladı. Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Merakla beklenen yeni dizi Destan bakın hangi gün kangi saatte Atv'de...
Destan dizisi yayın tarihi belli oldu ilk bölümden ipuçları bir bir geliyor! İşte merakla beklenen Destan oyuncu kadrosu...Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten, atv ekranında yeni sezona damgasını vuracak Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin yayın tarihi belli oldu.
GERİ SAYIM BAŞLADI!
'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! Atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.
Yayınlanan tanıtımları ile Türkiye başta olmak üzere 50 ülkede sosyal medya gündemin giren 'Destan' henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılarak eşsiz bir başarıya imza attı.
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.