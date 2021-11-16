Destan dizisi yayın tarihi belli oldu ilk bölümden ipuçları bir bir geliyor! İşte merakla beklenen Destan oyuncu kadrosu...

Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.