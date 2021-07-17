Menajerimi Ara final yapar yapmaz yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu başarılı rolü ile yine hafızalara kazınacak…

Star TV'de yayınlanan ve yakın zamanda final yapan Menajerimi Ara dizisinin oyuncuları yeni rotalarını belirlemeye başladı. Kimisi yaz tatili yaparken kimisi yeni projeler için el sıkışıyor ve bunlardan biri de Menajerimi Ara'da canlandırdığı rolü ile çok sevilen bir isim oldu ve birlikte rol alacağı isimler de oldukça dikkat çekiyor. Peki bu kez ekranlara nasıl gelecek, dizi mi yoksa film projesinde mi yer alacak? İşte tüm detaylar…