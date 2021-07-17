Menajerimi Ara final yapar yapmaz yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu başarılı rolü ile yine hafızalara kazınacak…
Yayınlandığı süre boyunca hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile çok severek izlenen Menajerimi Ara dizisi geçtiğimiz günlerde final yaptı. Menajerimi Ara dizisini yakından takip edenler bu duruma üzülse de hayranları oldukları oyuncuların yeni proje haberleri oldukça heyecanlandırıp mutlu ediyor. Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusu başarılı rolü ile çok beğenilmişti ve yeni projesinde de yine hafızalara kazınmaya hazırlanıyor. Birlikte rol alacağı isimler de netleşti, işte detaylar…
17.07.2021 23:01
- Son Güncelleme: 17.07.2021 23:01
Star TV'de yayınlanan ve yakın zamanda final yapan Menajerimi Ara dizisinin oyuncuları yeni rotalarını belirlemeye başladı. Kimisi yaz tatili yaparken kimisi yeni projeler için el sıkışıyor ve bunlardan biri de Menajerimi Ara'da canlandırdığı rolü ile çok sevilen bir isim oldu ve birlikte rol alacağı isimler de oldukça dikkat çekiyor. Peki bu kez ekranlara nasıl gelecek, dizi mi yoksa film projesinde mi yer alacak? İşte tüm detaylar…
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Menajerimi Ara dizisinin parlayan yıldızlarından biri de Jülide karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal'dı. Ünal'ın yeni projesi belli oldu.