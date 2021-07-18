Milyoner'de sorulan 60 bin TL'lik hayvanat bahçesi sorusu herkesi şoke etti
Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan 60 bin TL değerinde "2017'de Çin'de bir hayvanat bahçesine eşi ve iki çocuğu bilet almasına rağmen kendisi bilet almayıp tel örgüyü aşıp duvara tırmanarak giren adam hangisi tarafından öldürülmüştür?" sorusunun cevabı herkesi şoke etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve cevapları.
18.07.2021 03:11
- Son Güncelleme: 18.07.2021 03:11