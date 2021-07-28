Fetihlerle dolu sezona hazırlanan Kuruluş Osman'da yıldızlar kervanı! 2. sezonda giden gidene! Meğer kemik kadrodan...
3. sezonu fetihlerle geçecek olan Kuruluş Osman dizisinde bu sezon yürek yakan vedalar yaşandı. Durum böyle olunca akıllara diziden bu sezon ayrılan isimler geldi. Kuruluş Osman'a bugüne kadar pek çok ünlü isim katıldı. Dizide yaşanan her ayrılık yürek burkarken akıllara bugüne kadar dizide oynayan isimleri sizin için derledik. Bu sezon Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi hikayeye veda etti. ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a bu sezon dikkat çeken isimler katılırken efsane olan pek çok karakter de projeye veda etti. Dizinin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp, Dündar Bey, Savcı Bey ve Bayhoca bu isimler arasında dikkat çekti.
Fetihlerle dolu sezona hazırlanan Kuruluş Osman'da yıldızlar kervanı! 2. sezonda giden gidene! Meğer kemik kadrodan... Son sezonuyla çok konuşulan Kuruluş Osman'a bu sezon pek çok isim katıldı ve yaşanan vedalar yürekleri burktu. Özellikle bu sezon Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp gibi Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizinin hikayesinde yer alan tarihi isimlerin vedası seyircileri kahretti. Ertuğrul Bey'in hayata veda ettiği sahnelerde gözyaşları sel oldu aktı. Ayrıca obadan bir süreliğine ayrılan Selcan Hatun'un geri dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. Haziran ayında yayınlanan sezon finali bölümünde yaşananlar milyonları ekran başına kilitlerken akıllara dizinin 2. sezonunda yani 28. bölümünden 64. bölümüne kadar projeye veda edenler merak ediliyor.