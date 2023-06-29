Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! SGK'ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...
Emeklilik sürecinde, emeklilik dilekçesinin ne zaman verildiği, alınacak ikramiye miktarını ve emekli maaşına yapılacak zamı etkileyen önemli bir faktördür. Hem EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunda olanlar hem de normal şartlarla emeklilik planı yapanlar için zamanlama büyük bir önem taşımaktadır. İşte emeklilik başvurusunun ne zaman yapılması gerektiği konusunda detaylar...
Emeklilik hesabı yapanlar başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Bu nedenle emeklilik başvurusu için en uygun tarih merak ediliyor. SGK'ya yapılacak başvuru için detaylar belli oldu. Başvurunun haziranda mı yoksa temmuzda mı yapılması gerektiği en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, emeklilik başvurusu hangi tarihte yapılmalı? İşte detaylar...
Özellikle bu yıl asgari ücrete gelen ara zam, emekli maaşlarına yapılan seyyanen zamlar, refah payı gibi düzenlemeler emeklilik dilekçesi verilecek zamanı daha önemli hale getiriyor. Bu durum da emekli adayları arasında kafa karışıklığına neden oluyor. Örneğin; Aralık 2022'de dilekçe verenler, Ocak 2023'te dilekçe verenlere göre daha yüksek aylıkla emeklilik hayatına başladı.
TÜFE VE MİLLİ GELİR HESABI
Peki haziran ayında başvuru yapanla, temmuz ayında başvuru yapanların emekli aylığı arasında bir fark olur mu? Emekli olanların aylığı hesaplanırken, tüm çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının (brüt ücret) güncel değeri bulunuyor. Bunun için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 100'ü ile milli gelirin yüzde 30'unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı bulunuyor.
ZAM AYNEN İLAVE EDİLİYOR
Dilekçe verildikten sonra, ilk olarak dilekçe verilen tarihten önceki en son yılın aralık ayı itibarıyla ortalama kazanç bulunuyor. Hesaplanan kazanca, dilekçe 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında verildi ise ocak ayındaki emekli aylığı zammı ekleniyor. Dilekçe 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında verildiğinde de önceki yılın sonu itibarıyla hesaplanan kazanca ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ilave ediliyor.
BU NOKTADA FARK BULUNMUYOR
Gelelim temmuz ayına. Haziran ayında veya bu aydan sonra dilekçe verenler, 5 Temmuz'da yapılacak emekli zammından ve refah artışından aynı şekilde yararlanacak. Özetle emeklilik başvurunuzu haziran ayında yapmak ile temmuz ayında yapmak arasında emekli aylığı tutarı açısından fark bulunmuyor. Ancak emekli aylığının başlangıcı, bayram ikramiyesi ve çalışmakta olanlar için kıdem tazminatını yakından ilgilendiriyor.