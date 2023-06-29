Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! SGK'ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

Emeklilik hesabı yapanlar başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Bu nedenle emeklilik başvurusu için en uygun tarih merak ediliyor. SGK'ya yapılacak başvuru için detaylar belli oldu. Başvurunun haziranda mı yoksa temmuzda mı yapılması gerektiği en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, emeklilik başvurusu hangi tarihte yapılmalı? İşte detaylar...