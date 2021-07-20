Mehmet Yalçınkaya'dan bomba Masterchef açıklaması! Acun Ilıcalı duruma bizzat müdahale etmiş! İşte gündem olan o sözler…
Magazin gündemini yakından takip edenler özellikle Masterchef hayranları yaşanan gelişmeleri merak ediyor. TV8'de yayınlanan ve her sezonu ilgiyle izlenne yarışmada özellikle Mehmet şef en dikkat çekenler arasında yer alıyor. Hem sert tavrı hem de eleştirileriyle gündemden düşmeyen isim Masterchef ile ilgili bomba açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı duruma bizzat müdahale ettiği olay neydi? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef ile ilgili yaptığı o açıklamalar…
20.07.2021 23:38
- Son Güncelleme: 20.07.2021 23:38
Mehmet Yalçınkaya'dan bomba Masterchef açıklaması geldi ve magazine gündemine bomba gibi düştü. Yarışmanın hayranları hangi açıklamaları yaptığını merak ederek araştırmaya başladı. MasterChef kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlatan Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı'nın bizzat müdahale ettiği durumun ne olduğuna ilişkin detaylar da daha fazla merak edildi. İşte fenomen Mehmet Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gündem olan açıklamaları…
TV8 MasterChef 2021'in 'sert' imajlı şefi Mehmet Yalçınkaya'dan Acun Ilıcalı ie ilgili bomba hikaye... MasterChef kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlatan Mehmet Yalçınkaya, mutfaktaki sert duruşunu ise "Oğlumu bile mutfaktan kovdum" diyerek ifade etti.