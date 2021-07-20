Mehmet Yalçınkaya'dan bomba Masterchef açıklaması! Acun Ilıcalı duruma bizzat müdahale etmiş! İşte gündem olan o sözler…

Mehmet Yalçınkaya'dan bomba Masterchef açıklaması geldi ve magazine gündemine bomba gibi düştü. Yarışmanın hayranları hangi açıklamaları yaptığını merak ederek araştırmaya başladı. MasterChef kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlatan Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı'nın bizzat müdahale ettiği durumun ne olduğuna ilişkin detaylar da daha fazla merak edildi. İşte fenomen Mehmet Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gündem olan açıklamaları…