Baş Belası’nda dengeler değişti! Şahin cinayet büroyu bıraktı ‘şebeke’nin peşine düştü
Baş Belası'nda dengeler değişti! Pazar akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Baş Belası, son bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş devam ederken Baş Belası 6. bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırdı. Öte yandan yeni bölüme dair ortaya çıkan detaylar izleyicilere ters köşe yaptı. Hakkında yürütülen soruşturma sonuçlanana kadar cinayet büroyu bırakan Şahin'in bir sonraki hamlesi merak konusu oldu. İşte Baş Belası 6. bölümden ipuçları...
Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Son bölümüyle seyircisinden tam not alan dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki Baş Belası 6. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
BAŞ BELASI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar.
Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır.
Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.
Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir. Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.