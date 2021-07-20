Bir Zamanlar Çukurova'nın usta oyuncusu bomba gibi dönüyor! Başarılı rolü ile dengeleri değiştirmişti, yine ilgi görecek!

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncular yeni rotalarını belirlemeye başladı. Başarılı rolü ile herkesi kendine hayran bırakan bir isim diziden ayrılmasıyla sevenlerini çok üzmüştü ve şimdi ise müjdeli haber geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel usta oyuncusu ile ilgili yeni gelişmeler öğrenildi ve televizyon ekranlarına bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın hangi oyuncusu hangi projede rol alacak?