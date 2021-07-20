Bir Zamanlar Çukurova'nın usta oyuncusu bomba gibi dönüyor! Başarılı rolü ile dengeleri değiştirmişti, yine ilgi görecek!
ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve üç sezondur ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi sezon finalindeyken, ayrılan oyuncular da yeni rotalarını çizmeye başladı. Hayat verdiği karakter ile tüm dengeleri değiştiren ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bıraktıran ünlü isim yeni proje haberi ile hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Ekranlara bomba gibi geri dönen Bir Zamanlar Çukurova'nın usta oyuncusu bu kez hangi proje ve rol ile izleyici karşısına çıkacak? Yine büyük ilgi görecek…
20.07.2021 20:25
- Son Güncelleme: 20.07.2021 20:25
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncular yeni rotalarını belirlemeye başladı. Başarılı rolü ile herkesi kendine hayran bırakan bir isim diziden ayrılmasıyla sevenlerini çok üzmüştü ve şimdi ise müjdeli haber geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel usta oyuncusu ile ilgili yeni gelişmeler öğrenildi ve televizyon ekranlarına bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın hangi oyuncusu hangi projede rol alacak?
VAHİDE GÖRDÜM YENİ PROJE İLE DÖNÜYOR!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Vahide Gördüm, yeni bir dizi için imzasını attı. Dizinin yapımcısı, aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova'nın yapım şirketi olan Tims&B olacak.