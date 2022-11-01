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Haberler Televizyon SON DAKİKA: Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü mağdurların yüzü güldü

SON DAKİKA: Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü mağdurların yüzü güldü

Son dakika... Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü, mağdurların yüzü güldü. Kaçmaya çalıştığı için bir el ateş açılarak durdurulan binbir surat dolandırıcı Mustafa İnce için yolun sonu demir parmaklıklar oldu. İşte günlerdir konuşulan Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı olayı hakkında son dakika gelişmeleri...

01.11.2022 10:50 - Son Güncelleme: 01.11.2022 11:02
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü mağdurların yüzü güldü

MÜGE ANLI'DAKİ ESTETİKLİ DOLANDIRICI MUSTAFA İNCE TUTUKLANDI!

50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü, mağdurların yüzü güldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü mağdurların yüzü güldü

BİNBİR SURAT MUSTAFA İNCE'NİN FOTOĞRAFLARINI İFŞALADI

Yüzlerce insanı dolnadıran Mustafa İnce, Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı...

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü mağdurların yüzü güldü

Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran abla kardeş Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti. Arkadaşının tanıştırdığı Mustafa İnce ile iki gün içinde sevgili olduklarını söyleyen Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan Mustafa İnce'nin yağ sattığını, kar ortağı olmak için kendisini ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü mağdurların yüzü güldü

Tuba ve Pınar kardeşler iki ay içinde 800 bin liraya yakın dolandırıldıklarını söylediler. "Onunla evleneceğimi sanmıştım" diyen Tuba Koçman, Mustafa İnce'nin kendisine "günlük 100 bin lira kazancı olduğunu" söylediğini ifade etti canlı yayında.

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü mağdurların yüzü güldü

Tereddüt etmeden tüm birikimini sevgilisine veren makyöz Tuba Koçman, ilk etapta 23 bin lira gönderdiğini sonra kendisine 24 bin 300 TL olarak geri geldiğini söylemişti. Ablası Pınar'ı tanıştırdığını, ondan da 400 bin liraya yakın para aldığını ve haberi olmadığını anlattı. Canlı yayına gelen iki kardeş, iddia ettikleri kişiye seslendi. Canlı yayına gelen telefonlar sırasında, çoğu insanın bu şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA