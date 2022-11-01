SON DAKİKA: Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü mağdurların yüzü güldü
Son dakika... Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı! 50 milyonluk kar zarar problemi çözüldü, mağdurların yüzü güldü. Kaçmaya çalıştığı için bir el ateş açılarak durdurulan binbir surat dolandırıcı Mustafa İnce için yolun sonu demir parmaklıklar oldu. İşte günlerdir konuşulan Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı olayı hakkında son dakika gelişmeleri...
BİNBİR SURAT MUSTAFA İNCE'NİN FOTOĞRAFLARINI İFŞALADI
Yüzlerce insanı dolnadıran Mustafa İnce, Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı...
Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran abla kardeş Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti. Arkadaşının tanıştırdığı Mustafa İnce ile iki gün içinde sevgili olduklarını söyleyen Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan Mustafa İnce'nin yağ sattığını, kar ortağı olmak için kendisini ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.
Tuba ve Pınar kardeşler iki ay içinde 800 bin liraya yakın dolandırıldıklarını söylediler. "Onunla evleneceğimi sanmıştım" diyen Tuba Koçman, Mustafa İnce'nin kendisine "günlük 100 bin lira kazancı olduğunu" söylediğini ifade etti canlı yayında.
Tereddüt etmeden tüm birikimini sevgilisine veren makyöz Tuba Koçman, ilk etapta 23 bin lira gönderdiğini sonra kendisine 24 bin 300 TL olarak geri geldiğini söylemişti. Ablası Pınar'ı tanıştırdığını, ondan da 400 bin liraya yakın para aldığını ve haberi olmadığını anlattı. Canlı yayına gelen iki kardeş, iddia ettikleri kişiye seslendi. Canlı yayına gelen telefonlar sırasında, çoğu insanın bu şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı.