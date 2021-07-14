Masumlar Apartmanı’nın oyuncusundan yeni proje müjdesi! Yaz sezonuna bomba gibi giriyor! Dikkatleri üzerine toplayacak…

Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı ve TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı sezon finali yapınca yaz sezonunu boş geçirmek istemeyen ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel yeni projesi ile izleyici karşısına çıkacak ve yine kendisine hayran bırakacak. İşte detaylar…