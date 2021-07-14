Masumlar Apartmanı’nın oyuncusundan yeni proje müjdesi! Yaz sezonuna bomba gibi giriyor! Dikkatleri üzerine toplayacak…
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte diziler sezon finali ya da final yapınca oyuncular da yeni rotalarını çizmeye başladı. Kimisi yaz sezonunu tatille geçirirken kimisi yeni projeler ile anlaştı. Bunlardan biri de Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren isim olacak. Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı oyuncusu yeni yaz projesi ile televizyonlara bomba gibi geliyor ve yine dikkatleri üzerine toplayarak adından sıkça söz etmeye hazırlanıyor. Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı ve TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı sezon finali yapınca yaz sezonunu boş geçirmek istemeyen ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel yeni projesi ile izleyici karşısına çıkacak ve yine kendisine hayran bırakacak. İşte detaylar…
UĞUR UZUNEL'İN YENİ PROJESİ!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu yaz sezonunu yeni bir proje ile değerlendirmeye hazırlanıyor. Uzunel MGX Film'in Ozan Akbaba ile Deniz Işın'ı buluşturan Anka adlı filmiyle anlaştı.Özgür Emre Yıldırım'ın projeden ani bir kararla ayrılığının ardından ekibe Uğur Uzunel dahil oldu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okumuştur. Uğur Uzunel, "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.