Dün dünde kaldı! Baş Belası 5. Bölüm fragmanı yayınlandı: Geçmişi unut anı yaşa

İPEK, ŞAHİN'İN SIRRINI ÖĞRENDİ!

Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli ve sürükleyici hikayesi, sosyal medyada da #Geçmişinİzinde etiketiyle en çok konuşulanlar arasındaydı.