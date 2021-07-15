Dün dünde kaldı! Baş Belası 5. Bölüm fragmanı yayınlandı: Geçmişi unut anı yaşa
Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cinayet büro baş komiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli öyküsünü anlatan dizinin yeni tanıtımı heyecanı kat kat arttırdı. Şahin komiserin, "Dün dünde kaldı! Geçmişi unut, anı yaşa" sözleri ise Baş Belası 5. bölüm fragmanına damga vurdu. İşte Baş Belası 5. bölüm fragmanı...
Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Baş Belası, yayınlana son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyada da en çok konuşulan konuların arasında yer alan bölüme İpek'in Şahin'in sırrını öğrendiği sahne damga vurdu. Peki Baş Belası 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
İPEK, ŞAHİN'İN SIRRINI ÖĞRENDİ!
Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli ve sürükleyici hikayesi, sosyal medyada da #Geçmişinİzinde etiketiyle en çok konuşulanlar arasındaydı.
Şahin, tutanağı değiştirdiğini İpek'ten gizledi. Tutanağın değiştiğinden haberi olmayan İpek, işini kaybetmemek için Şahin'i ikna etmeye çalıştı. Şahin ise bu durumu kullanarak İpek'e işine karışmaması şartı koydu.