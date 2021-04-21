Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

ATV ekranlarında yayınlandığı günlerde büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam izleyicisiyle buluşan bölümünde kadroya yeni isimler dahil oldu. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Ali İpin oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan usta oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan katıldı. Ali İpin, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı ve Halil İbrahim Kapar'ın kurduğu plan neticesinde öldürülen Kirve karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

21.04.2021 10:56 - Son Güncelleme: 21.04.2021 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





