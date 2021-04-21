RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

ATV ekranlarında yayınlandığı günlerde büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam izleyicisiyle buluşan bölümünde kadroya yeni isimler dahil oldu. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Ali İpin oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan usta oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan katıldı. Ali İpin, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı ve Halil İbrahim Kapar'ın kurduğu plan neticesinde öldürülen Kirve karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

21.04.2021 10:56 - Son Güncelleme: 21.04.2021 10:59
Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si EDHO'da. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan 191. bölümünde pek çok isim dizinin kadrosuna katıldı. Kurtlar Vadisi'nde Kirve karakteriyle tanıdığımız Ali İpin diziye Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan bilinen adıyla Rado karakteriyle dahil oldu. Hızır Çakırbeyli, Rıdvan'ın mekanına giderek muhteşem bir plan kurup yeni düşmanlarını teker teker tehdit etti. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Kurtlar Vadisi'nde Kirve karakterini canlandıran Ali İpin, Seyfo Dayı'nın cenazesinde mezara mermi atarak kadroya dahil olmuştu.

Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Samuel ve Mito ile yaptığı iş birliği Polat Alemdar tarafından deşifre edilmişti.

Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Pala'nın bağlı olduğu Kirve, Kurtlar Konseyi'ni yok etmek üzere yaptığı planlarla dikkat çekmişti.

Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...

Ancak ilerleyen bölümlerde Laz Ziya'nın fevri davranmaması sonucunda yakalanarak yıllar önce tüm ailesini katlettiği bir genç tarafından öldürülmüştü.