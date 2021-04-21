Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si...
ATV ekranlarında yayınlandığı günlerde büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam izleyicisiyle buluşan bölümünde kadroya yeni isimler dahil oldu. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Ali İpin oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan usta oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan katıldı. Ali İpin, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı ve Halil İbrahim Kapar'ın kurduğu plan neticesinde öldürülen Kirve karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Hasımlığın kitabını yazmıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak transfer! Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si EDHO'da. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan 191. bölümünde pek çok isim dizinin kadrosuna katıldı. Kurtlar Vadisi'nde Kirve karakteriyle tanıdığımız Ali İpin diziye Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan bilinen adıyla Rado karakteriyle dahil oldu. Hızır Çakırbeyli, Rıdvan'ın mekanına giderek muhteşem bir plan kurup yeni düşmanlarını teker teker tehdit etti. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.