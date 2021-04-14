Masumlar Apartmanı Naci’den sevindiren haber! Ekranlara geri dönüyor! Tansel Öngel diziden ayrılmadı mı?

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?

Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığının ne olduğu ile ilgili dizide henüz bir ayrıntıya yer verilmedi. Vücudunda meydana gelen kasılmalar ve yaşadığı uyuşukluk hissi izleyenler tarafından felç olarak değerlendirilmektedir. Naci'nin hastalığının ne olduğunun ise dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacağı tahmin ediliyor.