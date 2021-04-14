Masumlar Apartmanı Naci’den sevindiren haber! Ekranlara geri dönüyor! Tansel Öngel diziden ayrılmadı mı?
Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı Naci'den sevindiren haber geldi. Ankara'ya giden Naci'nin Safiye ile yollarının ayrılması ve diziye veda edecek olması izleyicileri oldukça üzmüştü. Gündemde çıkan bazı iddialar ise ekrana geri döndüğünü söylüyor, peki Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılmadı mı? Masumlar Apartmanı Naci karakterinin serüveni devam mı edecek? İşte ayrıntılar…
Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı Naci'den sevindiren haber geldi. Ankara'ya giden Naci'nin Safiye ile yollarının ayrılması ve diziye veda edecek olması izleyicileri oldukça üzmüştü. Gündemde çıkan bazı iddialar ise ekrana geri döndüğünü söylüyor, peki Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılmadı mı? Masumlar Apartmanı Naci karakterinin serüveni devam mı edecek? İşte ayrıntılar…
Masumlar Apartmanı ilgiyle izlenmeye devam ediyor ve sevindiren bir gelişme yaşandı. Hafızalara kazınan ve Ankara'ya gitmesiyle izleyicileri üzen Masumlar Apartmanı Naci karakterinden sevindiren haber geldi. Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel yeniden ekranlara gelecek, peki diziden ayrılmadı? İşte Tansel Öngel hakkında merak edilen tüm bilgiler…
MASUMLAR APARTMANI NACİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı'nda beklenen oldu ve Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'le yeniden el sıkışıldı. Senaryo gereği Ankara'ya gitmiş gibi gösterilen Öngel'in hangi bölümde dizide görüneceği ise henüz netleşmedi.
MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığının ne olduğu ile ilgili dizide henüz bir ayrıntıya yer verilmedi. Vücudunda meydana gelen kasılmalar ve yaşadığı uyuşukluk hissi izleyenler tarafından felç olarak değerlendirilmektedir. Naci'nin hastalığının ne olduğunun ise dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacağı tahmin ediliyor.