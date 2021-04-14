Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı! Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek!

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza, yayınlanan 30. bölümü ile ekranlara veda etti. Pazar akşamı final yapan dizi fenomenlerini oldukça üzse de oyuncularından yeni proje haberleri gelmeye başladı. Arıza dizisindeki başarılı oyunculuğu ile göz dolduran isim bu kez hangi projede rol alacak? Yeni proje iddiaları gündemde büyük yankı uyandırdı ve ayrıntılar araştırılır oldu. İşte tüm bilgiler…