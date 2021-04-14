RAMAZAN İMSAKİYE
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Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı! Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek!

Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı. Dizinin hayranları final konusuna çok üzülüp hiç bitmesini istemeseler de oyunculardan sevindirici haberler geliyor. Arıza'nın başrol oyuncularına farklı projelerden teklif geldiği iddiaları oldukça heyecanlandırdı. Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek. Yine başarılı oyunculuğu ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki Arıza dizisinin başarılı oyuncularından yeni projede yer alacak isim hangisi oldu? İşte detaylar…

14.04.2021 17:08 - Son Güncelleme: 14.04.2021 17:08
Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı! Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek!

Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı. Dizinin hayranları final konusuna çok üzülüp hiç bitmesini istemeseler de oyunculardan sevindirici haberler geliyor. Arıza'nın başrol oyuncularına farklı projelerden teklif geldiği iddiaları oldukça heyecanlandırdı. Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek. Yine başarılı oyunculuğu ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki Arıza dizisinin başarılı oyuncularından yeni projede yer alacak isim hangisi oldu? İşte detaylar…

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Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı! Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek!

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza, yayınlanan 30. bölümü ile ekranlara veda etti. Pazar akşamı final yapan dizi fenomenlerini oldukça üzse de oyuncularından yeni proje haberleri gelmeye başladı. Arıza dizisindeki başarılı oyunculuğu ile göz dolduran isim bu kez hangi projede rol alacak? Yeni proje iddiaları gündemde büyük yankı uyandırdı ve ayrıntılar araştırılır oldu. İşte tüm bilgiler…

Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı! Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek!

Geçtiğimiz günlerde Arıza'da oynayan Olgun Toker'in Son Yaz dizine geçtiği öğrenilmişti. Arıza'nın final yapacağı öğrenildikten sonra Olgun Toker de gelen teklifi değerlendirerek henüz final yapmadan bir sonraki projesini garantilemişti.

Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı! Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek!

GÜZEL OYUNCUYA YENİ DİZİ TEKLİFİ!

Bir başka oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme de gündemde. Dizide Tolga Sarıtaş ile başrolde oynayan ve başarılı oyunculuğu ile büyük beğeni kazanan Ayça Ayşin Turan'a da sürpriz bir projeden teklif gittiği öğrenildi.

Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı! Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre, Ayça Ayşin Turan'ın Ay Yapım'ın iddialı projelerinden birisi olan Ada Masalı dizisiyle ilgili görüştüğü öğrenildi.