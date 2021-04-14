Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı! Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek!
Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı. Dizinin hayranları final konusuna çok üzülüp hiç bitmesini istemeseler de oyunculardan sevindirici haberler geliyor. Arıza'nın başrol oyuncularına farklı projelerden teklif geldiği iddiaları oldukça heyecanlandırdı. Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek. Yine başarılı oyunculuğu ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki Arıza dizisinin başarılı oyuncularından yeni projede yer alacak isim hangisi oldu? İşte detaylar…
Arıza final yaptı, oyunculara teklif yağdı. Dizinin hayranları final konusuna çok üzülüp hiç bitmesini istemeseler de oyunculardan sevindirici haberler geliyor. Arıza'nın başrol oyuncularına farklı projelerden teklif geldiği iddiaları oldukça heyecanlandırdı. Başrol oyuncusu yeni projeyle ekranlara gelecek. Yine başarılı oyunculuğu ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki Arıza dizisinin başarılı oyuncularından yeni projede yer alacak isim hangisi oldu? İşte detaylar…
Show TV'nin sevilen dizisi Arıza, yayınlanan 30. bölümü ile ekranlara veda etti. Pazar akşamı final yapan dizi fenomenlerini oldukça üzse de oyuncularından yeni proje haberleri gelmeye başladı. Arıza dizisindeki başarılı oyunculuğu ile göz dolduran isim bu kez hangi projede rol alacak? Yeni proje iddiaları gündemde büyük yankı uyandırdı ve ayrıntılar araştırılır oldu. İşte tüm bilgiler…