Masumlar Apartmanı İnci hakkında şaşırtan itiraflar! Gülseren Budayıcıoğlu'dan çarpıcı yeni sezon açıklamaları da geldi…
Gündemde yoğun ilgi gören Masumlar Apartmanı İnci hakkında şaşırtan itiraflar geldi. Masumlar Apartmanı'nın yazarı ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Instagram hesabından paylaştığı açıklamalar ile seyircilere "yok artık" dedirtti. İnci karakterine hayat veren ve ölerek diziye veda eden Farah Zeynep Abdullah ile ilgili samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan Gülseren Budayıcıoğlu aynı zamanda yeni sezon ile ilgili ipuçları da vererek herkesi oldukça meraklandırdı. İşte detaylar…
Gündemde yoğun ilgi gören Masumlar Apartmanı İnci hakkında şaşırtan itiraflar geldi. Masumlar Apartmanı'nın yazarı ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Instagram hesabından paylaştığı açıklamalar ile seyircilere "yok artık" dedirtti. İnci karakterine hayat veren ve ölerek diziye veda eden Farah Zeynep Abdullah ile ilgili samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan Gülseren Budayıcıoğlu aynı zamanda yeni sezon ile ilgili ipuçları da vererek herkesi oldukça meraklandırdı. İşte detaylar…
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı sezon finaline girse de arkasından büyük sesler getirdi. Özellikle dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın ölerek Masumlar Apartmanı'na veda etmesi büyük yankı uyandırdı ve diziye çevrilen kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dan önemli itiraflar geldi. Instagram hesabından samimi olarak açıklamalar yapan Gülseren Budayıcıoğlu Farah Zeynep Abdullah hakkında konuşurken bir yandan da yeni sezona dair ipuçları verdi. İşte ayrıntılar…
Yeni sezonda İnci karakterinin yerini kim alacak, şimdilik ben de bilmiyorum ama senaryo çalışmaları devam ediyor. Olabildiğince gerçek hikayeye sadık kalmaya gayret ediyoruz. Kitabı okuyanlar bilir, Masumlar Apartmanı sakinlerinin ruhsal sorunları çok ağır. Bu sorunlar nedeniyle hayatları adeta cehenneme dönmüş ama merak etmeyin zamanla onlar da güneşi görecekler. Yani aydınlık günler onları bekliyor.