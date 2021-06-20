Masumlar Apartmanı İnci hakkında şaşırtan itiraflar! Gülseren Budayıcıoğlu'dan çarpıcı yeni sezon açıklamaları da geldi…

Yeni sezonda İnci karakterinin yerini kim alacak, şimdilik ben de bilmiyorum ama senaryo çalışmaları devam ediyor. Olabildiğince gerçek hikayeye sadık kalmaya gayret ediyoruz. Kitabı okuyanlar bilir, Masumlar Apartmanı sakinlerinin ruhsal sorunları çok ağır. Bu sorunlar nedeniyle hayatları adeta cehenneme dönmüş ama merak etmeyin zamanla onlar da güneşi görecekler. Yani aydınlık günler onları bekliyor.