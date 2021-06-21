Diriliş'in Ertuğrul'u denizlerin aslanıyla cihana diz çöktürecek! Türk tarihinin en büyük serdarlarından birisi olarak dönüyor
Türk tarihinin en büyük kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı anlatan dizi Barbaroslar için geri sayım başladı. Yaşadığı dönemde Akdeniz'de Haçlılara göz açtırmayan, Osmanlı Devleti'nde uzun yıllarca kaptan-ı deryalık yapan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Dizinin ilk tanıtımı büyük yankı uyandırırken gözler ekranlarda ne zaman yer alacağına çevrildi.
Diriliş'in Ertuğrul'u denizlerin aslanı olarak diz çöktürecek! Türk tarihinin en büyük serdarlarından birisi olarak dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Barbaroslar dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlete büyük hizmetleri olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı dizi oluyor. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda uzun süre boyunca kaptan-ı deryalık vazifesinde yer alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hayat hikayesini anlatacak olan dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.