Diriliş'in Ertuğrul'u denizlerin aslanıyla cihana diz çöktürecek! Türk tarihinin en büyük serdarlarından birisi olarak dönüyor

Diriliş'in Ertuğrul'u denizlerin aslanı olarak diz çöktürecek! Türk tarihinin en büyük serdarlarından birisi olarak dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Barbaroslar dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlete büyük hizmetleri olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı dizi oluyor. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda uzun süre boyunca kaptan-ı deryalık vazifesinde yer alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hayat hikayesini anlatacak olan dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.