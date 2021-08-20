Masumlar Apartmanı ile ilgili bir ayrılık iddiası daha! O isim diziye veda mı ediyor? Konuyla ilgili açıklama geldi...

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ilk sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı ve yeni sezon için araştırmalar hız kazanmışken ayrılan oyuncularla ilgili iddialar da arttı. Masumlar Apartmanı başrol oyuncularından birinin veda edeceği magazin gündemine bomba gibi düşerken hem dizinin hem de oyuncunun hayranları merakla araştırmalara başladı. Masumlar Apartmanı için yapılan bu iddialara yanıt geldi…