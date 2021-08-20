Masumlar Apartmanı ile ilgili bir ayrılık iddiası daha! O isim diziye veda mı ediyor? Konuyla ilgili açıklama geldi...
TRT 1'in sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan oyunculara daha bir yenisi daha mı ekleniyor? Masumlar Apartmanı ile ilgili bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi ve merakla detaylar araştırılmaya başlandı. Dizinin yakından takipçileri ayrılacağı iddia edilen oyuncunun gerçekten diziye veda edip etmediğini merak eder oldu. Peki o isim diziye veda mı ediyor? Masumlar Apartmanı'nın başarılı oyuncusu hakkında yapılan bu iddialar için açıklama geldi.
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ilk sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı ve yeni sezon için araştırmalar hız kazanmışken ayrılan oyuncularla ilgili iddialar da arttı. Masumlar Apartmanı başrol oyuncularından birinin veda edeceği magazin gündemine bomba gibi düşerken hem dizinin hem de oyuncunun hayranları merakla araştırmalara başladı. Masumlar Apartmanı için yapılan bu iddialara yanıt geldi…
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve iddialı senaryosuyla beğeni kazanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan oyuncu Ezgi Mola'nın, yeni sezonda Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacağı iddia edildi.
Cem Yılmaz'ın 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisinde rol alan ve bu yaz yoğun temposundan dolayı Alaçatı'da sevgilisiyle işlettiği mekana bile gidemeyen Ezgi Mola'nın Erşan Kuneri filminin çekimleri biter bitmez Masumlar Apartmanı dizisinin çekimlerini katılacağı belirtildi.