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İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Baş Belası 11. bölüm fragmanı nefes kesti

İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan 10. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken #BaşBelası etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Şebeke'nin İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verdiği bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Baş Belası 11. bölüm fragmanında İpek ile Şahin'in yakınlaşması dikkat çekerken izleyiciyi sevindirdi. İşte Baş Belası 11. bölüm fragmanı...

21.08.2021 01:33 - Son Güncelleme: 21.08.2021 01:34
İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Baş Belası 11. bölüm fragmanı nefes kesti

Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası, 10. bölümüyle ekrana geldi.

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İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Baş Belası 11. bölüm fragmanı nefes kesti

Şebeke'nin İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verdiği bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlerken #BaşBelası etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Baş Belası 10. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Baş Belası 11. bölüm fragmanı nefes kesti

BAŞ BELASI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır.

İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Baş Belası 11. bölüm fragmanı nefes kesti

Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Baş Belası 11. bölüm fragmanı nefes kesti

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır.

İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Baş Belası 11. bölüm fragmanı nefes kesti

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

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