İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Baş Belası 11. bölüm fragmanı nefes kesti
İpek ile Şahin basıldı Peri resti çekti! Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan 10. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken #BaşBelası etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Şebeke'nin İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verdiği bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Baş Belası 11. bölüm fragmanında İpek ile Şahin'in yakınlaşması dikkat çekerken izleyiciyi sevindirdi. İşte Baş Belası 11. bölüm fragmanı...
21.08.2021 01:33
- Son Güncelleme: 21.08.2021 01:34
Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası, 10. bölümüyle ekrana geldi.
Şebeke'nin İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verdiği bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlerken #BaşBelası etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Baş Belası 10. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...