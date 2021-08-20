Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim"
Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olurken Leman'ın kıskançlığı son bölümde dikkat çeken sahnelerden oldu. Kalp Yarası yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Ayşe'nin aşk itirafı ile başlayan Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanında Ferit'in "Ayşe ben sana güvenmiştim" sözleri dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı...
20.08.2021 23:02
- Son Güncelleme: 20.08.2021 23:03
Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın 7. bölümü milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Kalp Yarası 7. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...