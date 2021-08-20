Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim"

Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar. Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar.