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Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim"

Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olurken Leman'ın kıskançlığı son bölümde dikkat çeken sahnelerden oldu. Kalp Yarası yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Ayşe'nin aşk itirafı ile başlayan Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanında Ferit'in "Ayşe ben sana güvenmiştim" sözleri dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı...

20.08.2021 23:02 - Son Güncelleme: 20.08.2021 23:03
Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim

Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın 7. bölümü milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Kalp Yarası 7. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim

KALP YARASI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar.

Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim

Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar. Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar.

Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim

Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Ferit yine hayal kırıklığına uğradı! Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Ben sana güvenmiştim

Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

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