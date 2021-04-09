Bugünkü
Takvim

Masumlar Apartmanı değil dehşet apartmanı! Han'ın kan donduran sırrı ifşa oldu zincirlerle bodruma bağlamış aslı kan dondurdu

TRT 1 ekranlarında bu sezon başında izleyici karşısına çıkmaya başlayan ve hikayesiyle hem şaşırtan hem de kan donduran Masumlar Apartmanı'nda senaryo bambaşka bir yöne doğru ilerliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından ekrana uyarlanan, başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın gizemli karakteri Han'ın tüyleri diken diken sırları her geçen yeni bölümde bir bir ortaya çıkıyor. Han'ın bodrum katında bir kişiyi zincirlerle bağlayıp, esir aldığı ortaya çıkmıştı. Masumlar Apartmanı 29. yeni bölümde bu olayın ayrıtılarına girilecek. Peki zincirlerle bağlı olan o kişi kim?

09.04.2021 12:57 - Son Güncelleme: 09.04.2021 12:57
Masumlar Apartmanı değil dehşet apartmanı! Han'ın kan donduran sırrı ifşa oldu zincirlerle bodruma bağlamış aslı kan dondurdu

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı son bölümü ile herkesi ekrana kilitledi. Han'ın sırrı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı değil dehşet apartmanı! Han'ın kan donduran sırrı ifşa oldu zincirlerle bodruma bağlamış aslı kan dondurdu

TRT1 ekranlarında izleyiciler ile buluşan ve kısa sürede ekranların sevilen dizisi haline gelen Masumlar Apartmanı için son yayınlanan bölümde ortalık çok karıştı. Dizinin bir süredir dikkat çeken karakteri olan Han'ın sakladığı sırrın ortaya çıkması üzerine diğer karakterlerin ne yapacaklarını bilmemeleri şaşkınlık yarattı.

Masumlar Apartmanı değil dehşet apartmanı! Han'ın kan donduran sırrı ifşa oldu zincirlerle bodruma bağlamış aslı kan dondurdu

Dizinin yeni bölümlerinde ortaya çıkması beklenen Han'ın sakladığı sır ile ortalık daha da karışmış olacak. Heyecanlı olay örgüsüne hiç ara vermeden devam eden Masumlar Apartmanı için çarpıcı olaylar devam ediyor.

Masumlar Apartmanı değil dehşet apartmanı! Han'ın kan donduran sırrı ifşa oldu zincirlerle bodruma bağlamış aslı kan dondurdu

Dizinin son bölümünde ortaya çıkan gerçekler büyük şaşkınlık yaratmayı başardı. Dizinin ana işleyişini de kökünden etkileyecek olan bu gelişmeler üzerine Han karakteri izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Masumlar Apartmanı değil dehşet apartmanı! Han'ın kan donduran sırrı ifşa oldu zincirlerle bodruma bağlamış aslı kan dondurdu

Uzun zamandır dizide yer alan Han karakteri için açığa çıkan gerçekler karakterlerin ve izleyicilerin sarsılmasına neden oldu. Dizinin son yayınlanan bölümü ile milyonlarca izleyici diziyi merakla takip ederken, yaşanan gelişmeler de herkesin ağzının açık olmasına sebep oldu.