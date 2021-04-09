Masumlar Apartmanı değil dehşet apartmanı! Han'ın kan donduran sırrı ifşa oldu zincirlerle bodruma bağlamış aslı kan dondurdu

TRT 1 ekranlarında bu sezon başında izleyici karşısına çıkmaya başlayan ve hikayesiyle hem şaşırtan hem de kan donduran Masumlar Apartmanı'nda senaryo bambaşka bir yöne doğru ilerliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından ekrana uyarlanan, başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın gizemli karakteri Han'ın tüyleri diken diken sırları her geçen yeni bölümde bir bir ortaya çıkıyor. Han'ın bodrum katında bir kişiyi zincirlerle bağlayıp, esir aldığı ortaya çıkmıştı. Masumlar Apartmanı 29. yeni bölümde bu olayın ayrıtılarına girilecek. Peki zincirlerle bağlı olan o kişi kim?

09.04.2021 12:57 - Son Güncelleme: 09.04.2021 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





