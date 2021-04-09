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Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”

Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinin 67. Bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamlarının vazgeçilmesi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Fragmanda amcası Cihan Şadoğlu'na yönelttiği "Bana bebeğimi getirir misin?" Reyyan'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Peki Hercai 67. bölümde neler yaşanacak? Reyyan oğlu Umut'a kavuşabilecek mi? İşte Hercai 67. bölümde yaşanacak olaylar…

09.04.2021 12:16 - Son Güncelleme: 09.04.2021 12:16
Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”

Atv'nin sevilen dizisi Hercai, yayınlandığı il günden beri ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı dizi son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”

HERCAİ 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir.

Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”

Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder.

Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”

Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.

Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”

Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır.