Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.