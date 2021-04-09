Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı: Reyyan’ın gözyaşları yürek yaktı! “Bana bebeğimi getirir misin?”
Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinin 67. Bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamlarının vazgeçilmesi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Fragmanda amcası Cihan Şadoğlu'na yönelttiği "Bana bebeğimi getirir misin?" Reyyan'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Peki Hercai 67. bölümde neler yaşanacak? Reyyan oğlu Umut'a kavuşabilecek mi? İşte Hercai 67. bölümde yaşanacak olaylar…
09.04.2021 12:16
- Son Güncelleme: 09.04.2021 12:16