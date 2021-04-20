Kuruluş Osman 55. bölümde heyecan dorukta! Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşına giriyor!
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen dizi izleyicileri, "Kuruluş Osman 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu aratmaya başladı. Heyecan ve aksiyon yüklü bölümleriyle büyük beğeni toplayan dizinin 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki, Osman Bey'in Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı vereceği yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 55. bölümden ipuçları…
KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 21 Nisan Çarşamba saat 20:15'te heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 55'inci bölümünde Nikola'nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı verecek.
YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR
Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.
MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR
Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.
CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?